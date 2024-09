Meloni, 'solidarietà a Salvini, ha fatto il suo lavoro'

"È incredibile che un Ministro della Repubblica Italiana rischi 6 anni di carcere per aver svolto il proprio lavoro difendendo i confini della Nazione, così come richiesto dal mandato ricevuto dai cittadini". Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social, commentando la condanna chiesta al processo Open Arms per il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. "Trasformare in un crimine il dovere di proteggere i confini italiani dall'immigrazione illegale è un precedente gravissimo - aggiunge -. La mia totale solidarietà al Ministro Salvini".