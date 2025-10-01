Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Meloni, sofferenze palestinesi forse non priorità per Flotilla
1 ott 2025
'Ora è responsabile attendere negoziato'

"E' una fase nella quale tutti quanti dovrebbero capire che esercitare una responsabilità, attendere mentre c'è un negoziato di pace, è forse la cosa più utile che si può fare per alleviare le sofferenze dei palestinesi, ma forse le sofferenze del popolo palestinese non erano la priorità". Lo ha detto Giorgia Meloni interpellato sul caso della Flotilla a margine del vertice Ue.

