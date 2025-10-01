Meloni, sofferenze palestinesi forse non priorità per Flotilla

"E' una fase nella quale tutti quanti dovrebbero capire che esercitare una responsabilità, attendere mentre c'è un negoziato di pace, è forse la cosa più utile che si può fare per alleviare le sofferenze dei palestinesi, ma forse le sofferenze del popolo palestinese non erano la priorità". Lo ha detto Giorgia Meloni interpellato sul caso della Flotilla a margine del vertice Ue.