Meloni si congratula con Merz per la vittoria in Germania e propone collaborazione

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni "ha avuto oggi una conversazione telefonica con il leader della Cdu, Friedrich Merz. Congratulandosi innanzitutto per la vittoria alle elezioni in Germania", si legge in una nota di Palazzo Chigi, Meloni "ha confermato l'auspicio di poter ulteriormente intensificare le già eccellenti relazioni bilaterali ed espresso la disponibilità a lavorare sin da subito in stretto contatto per rafforzare la sicurezza e rilanciare la competitività dell'Europa ed affrontare le numerose sfide comuni, a partire dal contrasto all'immigrazione irregolare".