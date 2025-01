"Siamo favorevoreli all'ingresso dei sauditi nel Gcap, chiaramente è un lavoro non immediato, perchè dobbiamo chiudere il lavoro a tre con il governo della Gran Bretagna e del Giappone e favorire un avvicinamento del Regno Saudita". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine della sua visita in Arabia Saudita.