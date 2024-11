Meloni, serve approccio pragmatico a transizione energetica

Serve un "approccio più pragmatico alla transizione energetica". Lo ha la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al margine del G20 a Rio de Janeiro. "La sfida - ha aggiunto - è della neutralità tecnologica, penso ai biofuel, su cui l'India lanciò un'alleanza globale. Ribadirò quanto detto a Baku, non si può sostenere una sostenibilità ambientale al prezzo di una desertificazione economica". "Il focus di questa mattina sulla transizione energetica - ha poi aggiunto - lo utilizzeremo per rivendicare il lavoro fatto dalla presidenza italiana del G7 e l'impegno italiano sul nucleare da fusione su cui noi siamo all'avanguardia, che può cambiare la storia".