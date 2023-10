Meloni, sento peso responsabilità, non consentite leggerezze

"A Palazzo Chigi davanti alla sala verde c'è un'altra sala in cui ci sono ritratti di tutti i presidenti del consiglio. Beh' si sente addosso il peso della responsabilità che si porta sulla spalle nel guidare una nazione come l'Italia", "si è eredi di una storia straordinaria. Esserne all'altezza è difficilissimo, non consente leggerezza, superficialità o personalismi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al festival delle Regioni.