Mercoledì 10 Settembre 2025
La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
10 set 2025
Meloni sente Modi, sostegno a sforzi per pace in Ucraina

"Impegno per il cessate il fuoco e la ripresa dei negoziati"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il primo ministro indiano Narendra Modi. Come riferisce una nota di Palazzo Chigi, "il colloquio telefonico ha anche costituito l'occasione per uno scambio di vedute sugli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina, in merito alla quale i due leader hanno condiviso l'impegno di sostenere ogni sforzo internazionale per favorire un cessate il fuoco e una ripresa dei negoziati per giungere a una pace giusta e duratura".

