Meloni sente il re di Giordania, conflitto non si allarghi

"Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua a tenersi in stretto contatto con i principali capi di Stato e di Governo delle Nazioni alleate e con i leader dei Paesi più coinvolti dalla profonda crisi in corso nella regione mediorientale. Nella giornata di oggi, il Presidente del Consiglio ha avuto una conversazione telefonica con il Re di Giordania, Abdallah II Ibn Al Hussein". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che la premier "ha auspicato un rapido decremento del conflitto che non si deve allargare al resto della regione e il ruolo cruciale che ha in questo contesto la Giordania". Nella conversazione "sono stati affrontati gli ultimi sviluppi della crisi in corso a seguito dell'aggressione di Hamas nei confronti di Israele" e la premier "ha riaffermato la volontà dell'Italia di contribuire alla sicurezza e alla stabilità in questa difficile fase della regione". "I due leader - spiega la nota di Palazzo Chigi - hanno sottolineato l'importanza di continuare a coordinarsi sull'evolversi della crisi nei prossimi giorni".