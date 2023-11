Meloni, sciopero lanciato quando manovra neanche pensata

"Un'autorità indipendente ha segnalato che non c'erano i requisiti di uno sciopero generale. Non è qualcosa che ho deciso io, ho grande rispetto dei diritti dei lavoratori", del diritto di sciopero, ma "nel merito posso dire poco" perché "lo sciopero generale contro la manovra è stato lanciato in estate, quando io la manovra non l'avevo neanche pensata". Lo dice la premier Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa a Zagabria. Nel merito la premier ha quindi affermato di non poter dire che lo sciopero sia frutto di errori oggettivi del governo.