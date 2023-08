Meloni ringrazia Rama, ti aspetto in Italia

"Grazie per avermi ospitata nella vostra terra e per la calorosa accoglienza ricevuta, Edi. Ti aspetto in Italia!". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni su Facebook risponde al premier Albanese Edi Rama che ieri, a sua volta, l'ha ringraziata per la visita in Albania prima della sua partenza alla volta della Puglia, dove il periodo di vacanza della leader di FdI proseguirà in una masseria del Brindisino. Nelle scorse ore un passeggero del traghetto che collega Albania e Italia ha pubblicato sui social una foto dei suoi due figli con la premier: "Un incontro improvviso - ha scritto - con la Giorgia Meloni (nave Valona-Brindisi)".