Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Ultima ora
Meloni, riforma della giustizia è storica, noi andiamo avanti
18 set 2025
Meloni, riforma della giustizia è storica, noi andiamo avanti

"Con l'approvazione in terza lettura alla Camera dei Deputati, portiamo avanti il percorso della riforma della giustizia. Continueremo a lavorare per dare all'Italia e agli italiani un sistema giudiziario sempre più efficiente e trasparente. In attesa dell'ultimo ok da parte del Senato, avanti con determinazione per consegnare alla Nazione una riforma storica e attesa da anni". Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social.

