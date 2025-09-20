Meloni ricorda Kirk, 'non ci lasceremo intimidire'

"Non permetteremo loro di trascinare le nostre nazioni in questa spirale di odio e violenza. Ma dirò anche con la stessa fermezza che non ci lasceremo intimidire e che continueremo a lottare con la forza tranquilla delle nostre idee". Lo ha detto la premier e leader di FdI Giorgia Meloni in un passaggio dedicato a Charlie Kirk del suo videomessaggio a 'En Europe, la droit qui gagne', kermesse organizzata a Parigi da Marion Maréchal, presidente del partito di destra francese Identité Libertés.

"Ho sempre pensato che fosse indispensabile lottare in prima linea per affermare la propria visione del mondo. Ed è proprio per questo che voglio rendere un sincero omaggio a Charlie Kirk, un giovane uomo, un padre coraggioso che ha pagato con la vita il coraggio delle sue idee e il prezzo della sua libertà - ha sottolineato Meloni -. Il suo sacrificio ci ricorda ancora una volta da quale parte stanno la violenza e l'intolleranza. E voglio dire forte e chiaro a tutti coloro che passano la loro esistenza a demonizzare l'avversario politico e che poi trovano giustificazioni ipocrite anche per i crimini più odiosi: non cadremo in questo gioco squallido".