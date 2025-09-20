Sabato 20 Settembre 2025

Sinistra a corto di memoria

Meloni ricorda Kirk, 'non ci lasceremo intimidire'

"Il suo sacrificio ci ricorda da che parte sta la violenza"

"Non permetteremo loro di trascinare le nostre nazioni in questa spirale di odio e violenza. Ma dirò anche con la stessa fermezza che non ci lasceremo intimidire e che continueremo a lottare con la forza tranquilla delle nostre idee". Lo ha detto la premier e leader di FdI Giorgia Meloni in un passaggio dedicato a Charlie Kirk del suo videomessaggio a 'En Europe, la droit qui gagne', kermesse organizzata a Parigi da Marion Maréchal, presidente del partito di destra francese Identité Libertés.

"Ho sempre pensato che fosse indispensabile lottare in prima linea per affermare la propria visione del mondo. Ed è proprio per questo che voglio rendere un sincero omaggio a Charlie Kirk, un giovane uomo, un padre coraggioso che ha pagato con la vita il coraggio delle sue idee e il prezzo della sua libertà - ha sottolineato Meloni -. Il suo sacrificio ci ricorda ancora una volta da quale parte stanno la violenza e l'intolleranza. E voglio dire forte e chiaro a tutti coloro che passano la loro esistenza a demonizzare l'avversario politico e che poi trovano giustificazioni ipocrite anche per i crimini più odiosi: non cadremo in questo gioco squallido".

