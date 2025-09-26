Meloni, revisione del Pnrr ci permette di superare le criticità

La proposta di revisione del Pnrr "ci permette di superare diverse criticità e di allocare le risorse in maniera più efficiente, anche attraverso il ricorso a nuovi strumenti finanziari. In particolare, abbiamo previsto l'inserimento di nuove misure attuabili nei tempi molto stringenti previsti dal Piano e il potenziamento di quegli interventi che stanno producendo risultati superiori alle aspettative, con particolare attenzione alla competitività, al potenziamento delle infrastrutture e alla coesione sociale e territoriale della nostra Nazione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando durante i lavori della Cabina di Regia. "È un lavoro con il quale ci diamo l'obiettivo di mantenere il primato europeo raggiunto finora dall'Italia nell'attuazione del Pnrr, che ci è stato di recente riconosciuto anche dal Fondo monetario internazionale, che ha parlato di una "rigorosa attuazione del Piano" da parte dell'Italia. In questi tre anni di governo abbiamo raggiunto il 100% degli obiettivi programmati", ha detto tra l'altro.