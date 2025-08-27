Lunedì 25 Agosto 2025

27 ago 2025
Meloni, reazione Israele è andata oltre la proporzionalità

"Non abbiamo esitato un solo minuto a sostenere il diritto all'autodifesa di Israele dopo l'orrore del 7 ottobre ma allo stesso tempo non possiamo tacere ora di fronte a una reazione che è andata oltre il principio di proporzionalità mietendo troppe vittime innocenti arrivando a coinvolgere anche le comunità cristiane". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Meeting di Rimini, tornando a chiedere il "cessate il fuoco" e la "liberazione degli ostaggi" da parte di Hamas.

