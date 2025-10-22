Martedì 21 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
GarlascoIncentivi elettricheGuerra UcrainaSarkozy in carcereSinnerBtp Valore
Acquista il giornale
Ultima oraMeloni, pronti a partecipare alla Forza per stabilizzare Gaza
22 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Meloni, pronti a partecipare alla Forza per stabilizzare Gaza

Meloni, pronti a partecipare alla Forza per stabilizzare Gaza

Ci sarà passaggio parlamentare, certa che tutti daranno sostegno

Ci sarà passaggio parlamentare, certa che tutti daranno sostegno

Ci sarà passaggio parlamentare, certa che tutti daranno sostegno

"Dal punto di vista della sicurezza siamo pronti a partecipare a una eventuale Forza internazionale di stabilizzazione e a continuare a sostenere l'Autorità nazionale palestinese nell'addestramento delle sue forze di polizia e nel rafforzamento delle loro capacità operative". Così la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, parlando di Gaza. "Dobbiamo ancora definire i dettagli del nostro contributo, ma - ha aggiunto - ritengo fin d'ora opportuno un passaggio parlamentare su queste materie e avremo quindi modo di approfondire insieme. E sono certa che, trattandosi di contribuire realmente e concretamente alla pace in Medio Oriente, tutte le forze in Parlamento non mancheranno di dare il loro sostegno convinto".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaGiorgia Meloni