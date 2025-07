Meloni, progetto Unesco Italia-Algeria su luoghi S.Agostino

"Vogliamo celebrare i legami" tra Italia e Algeria "con un progetto a cui entrambi teniamo molto: valorizzare i luoghi algerini e italiani della vita di Sant'Agostino, anche con una candidatura congiunta in sede Unesco" Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il presidente dell'Algeria Abdelmadjid Tebboune, al quinto vertice intergovernativo tra i due Paesi. "È un progetto - ha aggiunto - a cui teniamo a lavorare con molta cura, non solo per quello che rappresenta per le nostre nazioni ma anche per la sua valenza simbolica, se pensiamo tra l'altro che oggi sul Soglio pontificio siede il primo papa agostiniano della storia della Chiesa".