Domenica 12 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
12 ott 2025
Meloni, premio al Padiglione Italia a Expo celebra nostro genio

Se facciamo squadra rappresentiamo al meglio la nostra identità

"Riempie di orgoglio il primo premio assoluto assegnato dalla Giuria del Bureau International des Expositions al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka per la categoria 'Theme Development', il riconoscimento più prestigioso del Bie". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione.

"Il Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka - sottolinea la presidente del Consiglio - è stato concepito e realizzato come una vera piazza rinascimentale, una sintesi tra tradizione e innovazione, dove in questi mesi si sono incontrati bellezza e creatività e sono nate nuove collaborazioni e opportunità per il sistema produttivo e la crescita della nostra economia".

Per Meloni è "un premio che celebra il genio italiano, inorgoglisce la Nazione e conferma che l'Italia - quando fa squadra unendo Istituzioni, imprese e territori - rappresenta al meglio nel mondo la propria identità e il proprio talento".

