Martedì 21 Ottobre 2025

Alberto Mattioli
Meloni, posizione non cambia, pieno sostegno all'Ucraina
22 ott 2025
22 ott 2025
Meloni, posizione non cambia, pieno sostegno all'Ucraina

'L'ho ribadito a Zelensky anche pochi giorni fa al telefono'

Sull'Ucraina "la nostra posizione non cambia e non può cambiare davanti alle vittime civili alle immagini delle case sistematicamente bombardate dai russi sulla popolazione civile che resiste da oramai quattro anni". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. "Il nostro sostegno al popolo ucraino rimane determinato nell'unico intento di arrivare alla pace, l'ho detto a Zelensky anche pochi giorni fa al telefono".

GuerraUcraina