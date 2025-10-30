Mercoledì 29 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
David Allegranti
30 ott 2025
Meloni, Ponte opera strategica, rimane il nostro obiettivo

"Risponderemo ai rilievi della Corte dei conti"

"Alla magistratura contabile voglio dire che sono rimasta francamente un po' incuriosita di fronte ad alcuni rilievi, come quello nel quale ci si chiedeva per quale ragione avessimo condiviso una parte della documentazione via link, perché si avrebbe voglia di rispondere 'perché c'è internet'. Dopodiché il governo aspetta i rilievi, risponderà ai rilievi, sia chiaro che l'obiettivo è fare il Ponte sullo Stretto di Messina, che è un'opera strategica, sarà un'opera ingegneristica unica al mondo". Così la premier Giorgia Meloni in un'intervista al Tg1.

