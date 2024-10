Meloni, più tasse con manovra è fake news noi le abbassiamo

"Quella delle tasse per tutti è un'altra fake news perché lei ha visto che questo governo le tasse le abbassa. Aumentare le tasse io la considero una cosa di sinistra, infatti la sinistra ancora chiede la patrimoniale, ma io di sinistra non sono e quindi faremo del nostro meglio anche per confermare i nostri provvedimenti e magari fare qualcosa di più". Lo ha detto, parlando di manovra, la premier Giorgia Meloni in un'intervista al Tg5.