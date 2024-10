Meloni: 'Piano Mattei è strategico, appartiene all'Italia'

"Vi ringrazio per aver scelto di dedicare il trentanovesimo Convegno Nazionale di Capri al contributo che il settore privato può dare al piano Mattei per l'Africa", dice la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in in videomessaggio al tradizionale convegno di Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria. ". Io penso - prosegue - sia una conferma ulteriore di come il nostro tessuto economico e produttivo capisca l'importanza di questa sfida e sia sempre più consapevole di quanto questo piano sia un'iniziativa strategica di respiro nazionale. Io spero anche capace di travalicare i singoli governi, diventare una iniziativa strategica dell'Italia sul lungo periodo". Giorgia Meloni quindi evidenzia: "È un progetto che questo Governo ha lanciato ma che appartiene all'Italia nel suo complesso perché è un progetto nel nostro interesse nazionale, nell'interesse nazionale della nostra storia e nella nostra vocazione geopolitica a guardare al sud, al Mediterraneo, all'Africa, costruire con i popoli e le nazioni africane un nuovo modello di sviluppo che sia un modello di parternariato, di crescita condivisa, un modello da pari a pari".