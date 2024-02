Meloni, pericoloso togliere sostegno istituzioni alla polizia

"Penso che sia molto pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra, è un gioco che può diventare molto pericoloso". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo a Tg2 Post a una domanda sui fatti di Pisa e le manifestazioni dopo gli attacchi di Hamas a Israele, sottolineando che "non si può parlare delle forze dell'ordine solo quando qualcosa non funziona". "Non si può parlare delle forze dell'ordine solo quando qualcosa non funziona - aggiunge - perché in tutti gli altri casi, nei casi in cui ci sono stati 120 agenti di polizia che sono finiti all'ospedale, che sono stati feriti per garantire l'ordine pubblico la nostra incolumità e magari anche con stipendi inadeguati nessuno ha detto a loro grazie e allora forse è il caso di fare anche questo dire grazie alle forze dell'ordine per il lavoro prezioso che fanno ogni giorno fermo restando che se poi qualcuno sbaglia chiaramente si deve intervenire e si deve sanzionare come prevede il nostro ordinamento".