Venerdì 31 Ottobre 2025

Un disordine durato 30 anni

Maurizio Sacconi
Un disordine durato 30 anni
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Cori fascisti ParmaVenezuela TrumpTrump UcrainaSindaco di New YorkSinner Parigi
Acquista il giornale
Ultima oraMeloni, 'per lo Spazio 7,5 miliardi, investimento record'
31 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Meloni, 'per lo Spazio 7,5 miliardi, investimento record'

Meloni, 'per lo Spazio 7,5 miliardi, investimento record'

La legge quadro base per sviluppare una costellazione nazionale

La legge quadro base per sviluppare una costellazione nazionale

La legge quadro base per sviluppare una costellazione nazionale

"Siamo la prima nazione europea ad aver approvato una legge quadro sullo Spazio e sulla Space economy. È un provvedimento strategico che getta le basi per lo sviluppo di una costellazione nazionale, regolamenta l'accesso allo spazio dei soggetti privati al mercato spaziale nel quadro di una cornice rispettosa della sicurezza nazionale e crea un Fondo pluriennale a sostegno della partecipazione di Pmi e start-up ai programmi pubblici". Così la premier Giorgia Meloni in un messaggio alla seconda edizione degli Stati Generali Space Economy.

"Abbiamo scelto di destinare allo Spazio oltre 7,5 miliardi di euro. Un investimento record - ha aggiunto - destinato alle infrastrutture, alle tecnologie, alla ricerca e alle competenze. Risorse nazionali e Pnrr, che si traducono in catene del valore più solide, in una filiera industriale più competitiva, in servizi migliori per cittadini e imprese".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Giorgia Meloni