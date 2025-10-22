Mercoledì 22 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Meloni, per banche grandi profitti grazie a scelte del M5s
22 ott 2025
Meloni, per banche grandi profitti grazie a scelte del M5s

Cioè crediti fiscali del superbons e rinegoziazione prestiti

"Il collega Ricciardi dice che le banche hanno avuto molti dividendi e noi non abbiamo preso abbastanza risorse per la legge di bilancio. È possibile. Ma come le banche hanno collezionato quei dividendi? Grazie soprattutto a due provvedimenti: i crediti fiscali del superbonus e la famosa potenza di fuoco con cui avete consentito, con una garanzia dello Stato, che gli istituti di credito rinegoziassero i prestiti già dati a famiglie e imprese. Hanno collezionato questi profitti grazie alle scelte del M5s." Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera, in sede di replica dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo, rispondendo al deputato del M5s Riccardo Ricciardi.

