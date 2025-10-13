Meloni, ostaggi liberati, è una giornata storica

Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
13 ott 2025
'Frutto del Piano di Trump, la pace si costruisce con i fatti'

Oggi è una giornata storica. Gli ostaggi sono stati liberati: un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell'attuazione della prima parte del Piano di pace del presidente americano Donald Trump.

Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni. "Ora si apre una nuova fase: consolidare il cessate il fuoco e dare piena attuazione all'accordo per costruire un futuro di pace e stabilità duratura", aggiunge.

"L'Italia continuerà a sostenere con convinzione questo percorso - conclude la premier -, nella consapevolezza che la pace si costruisce con i fatti, non con le parole".

