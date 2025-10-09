Meloni, orgogliosi del nostro contributo silenzioso e costante

"Dobbiamo essere orgogliosi anche del contributo silenzioso ma costante che l'Italia ha dato in tutta questa fase e chiaramente lo dico anche per ribadire che l'Italia è pronta a fare la sua parte: è pronta a contribuire alla stabilizzazione, alla ricostruzione, allo sviluppo di Gaza, con l'ottimo rapporto che può vantare con tutti gli attori della regione". Così la premier Giorgia Meloni al Tg1 parlando dell'accordo su Gaza.

"C'è ancora moltissimo lavoro da fare, si parla della realizzazione della prima fase del Piano di pace, che è molto complesso, sarà lungo, ci sarà bisogno del sostegno di tutti. Però penso davvero che sia un nuovo inizio. Ho visto delle immagini commoventi della popolazione di Gaza che festeggiava quello che sta accadendo e penso che lo dobbiamo festeggiare tutti, ma che dobbiamo continuare anche a tenere l'attenzione sul lavoro molto delicato, molto importante che va fatto", ha aggiunto.

"È una notizia straordinaria, è un giorno storico. Dobbiamo dare merito al lavoro straordinario portato avanti in particolare al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e ringraziare i mediatori che sono stati numerosi in queste ore, a partire dallo sceicco al-Thani, principe del Qatar con il quale ho parlato anche ieri sera, il presidente turco Erdogan: c'è stato un lavoro di squadra che è stato estremamente prezioso e che ci consente oggi di iniziare una fase nuova", ha concluso la premier.