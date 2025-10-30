Giovedì 30 Ottobre 2025
Meloni, ok alla riforma della giustizia è un traguardo storico
30 ott 2025
30 ott 2025
Meloni, ok alla riforma della giustizia è un traguardo storico

Oggi, con l'approvazione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale della giustizia, compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini. Un traguardo storico e un impegno concreto mantenuto a favore degli italiani. Governo e Parlamento hanno fatto la loro parte, lavorando con serietà e visione. Ora la parola passerà ai cittadini, che saranno chiamati ad esprimersi attraverso il referendum confermativo. L'Italia prosegue il suo cammino di rinnovamento, per il bene della Nazione e dei suoi cittadini. Perché un'Italia più giusta è anche un'Italia più forte". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni, commentando il via libera definitivo alla riforma della giustizia.

