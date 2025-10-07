Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Il Pd allontana i centristi
Meloni, non va sprecata l'opportunità del piano di Trump

Serve per cessazione delle ostilità e il ritorno degli ostaggi

"Il Piano di pace presentato dal Presidente Trump - che ha incontrato il convinto sostegno non soltanto delle Nazione europee, ma anche dei Paesi arabi e islamici - offre una opportunità che non deve andare sprecata, per giungere a una cessazione permanente delle ostilità, riportare a casa gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas e avviare un processo verso un quadro di pace e di sicurezza in tutto il Medio Oriente". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione nel secondo anniversario degli attacchi di Hamas contro i cittadini di Israele che, sottolinea, "cade in un momento in cui si intravede la concreta possibilità di porre fine a questa guerra".

