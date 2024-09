Meloni, nella Commissione Ue vale il peso e l'Italia conta

"Nella definizione della Commissione europea vale il peso delle nazioni e l'Italia è una nazione che conta. Credo che da questo risultato, molto importante e di cui sono molto soddisfatta, dobbiamo anche un po' imparare rispetto al dibattito che c'è in Italia". Così la premier Giorgia Meloni, ospite di 'Cinque minuti', su Rai1. "Sbaglia chi pensa che le dinamiche dei partiti in Europa debbano contare più della forza degli Stati membri - ha aggiunto -. Sbaglia chi eventualmente in passato avesse preferito altre logiche rispetto a far valere la forza della nazione. L'Italia è una nazione forte, vale la pena di imparare e sapere rivendicare con maggiore determinazione il peso dell'Italia, soprattutto se poi si ha un'Italia seria, affidabile, leale, pur non rinunciando a dire quello che pensa per il bene dell'Europa".