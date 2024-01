Meloni, ministri candidati in Ue? Io non lavoro a rimpasto

"Non auspico, non voglio e non lavoro a un rimpasto dei ministri, sono contenta della mia squadra, del clima che c'è, del lavoro che stiamo facendo, poi tutto si può migliorare". Poi si vedrà "caso per caso" quando ci saranno le scelte "dei partiti con le candidature, io non le sto seguendo". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa di fine anno. "Per ora abbiamo parlato dell'ipotesi di candidare i tre leader del partito della maggioranza, per me è corretto fare insieme" questa riflessione ma "mi pare molto presto: io non lavoro per ottenere un rimpasto".