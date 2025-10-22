Meloni, M5s stilava liste proscrizione cronisti, non dia lezioni

Non voglio tornare a Grillo ma mi chiedo se sia possibile prendere lezione dal M5s che oggi scende in piazza e ieri stilava le liste di proscrizione dei giornalisti che non piacevano". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in replica dopo il dibattito sulle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ricordando di avere "espresso personalmente la solidarietà ad Enrico Ranucci e lo faccio in quest'Aula, la libertà di stampa è un tema molto serio ma va affrontato con equilibrio ed obiettività e mi pare che un po' manchino da parte di alcuni".

"Non ricordo - ha aggiunto - mobilitazioni quando Sallusti è stato arrestato in redazione arrestato in redazione o quando Cerno o Capezzone hanno ricevuto minacce di morte, nemmeno quando Cerno è stato escluso da una audizione sulla libertà di stampa al parlamento europeo organizzato dal Movimento 5 Stelle".