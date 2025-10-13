Meloni, 'l'Italia è pronta a fare la sua parte a Gaza'

L'accordo su Gaza "è un grande successo di Donald Trump, gliene auguriamo altri, a partire dall'Ucraina". Lo ha detto Giorgia Meloni a margine del summit su Gaza in Egitto. "L'Italia è pronta a fare la sua parte" a Gaza, "è una grande occasione" ha dichiarato la premier. "E' una giornata storica, sono fiera che l'Italia ci sia", ha aggiunto, sottolineando "il ringraziamento per quanto fatto dall'Italia sul piano umanitario per la popolazione di Gaza ma anche a tutti gli sforzi verso la cessazione delle ostilità".