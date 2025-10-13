Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
13 ott 2025
Meloni, 'l'Italia è pronta a fare la sua parte a Gaza'

'La pace è un successo di Trump, auguro lo stesso su Kiev'

L'accordo su Gaza "è un grande successo di Donald Trump, gliene auguriamo altri, a partire dall'Ucraina". Lo ha detto Giorgia Meloni a margine del summit su Gaza in Egitto. "L'Italia è pronta a fare la sua parte" a Gaza, "è una grande occasione" ha dichiarato la premier. "E' una giornata storica, sono fiera che l'Italia ci sia", ha aggiunto, sottolineando "il ringraziamento per quanto fatto dall'Italia sul piano umanitario per la popolazione di Gaza ma anche a tutti gli sforzi verso la cessazione delle ostilità".

