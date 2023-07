Meloni, le cose possono cambiare, sto facendo del mio meglio

"Sto facendo il mio meglio": "la gente crede che le cose possano cambiare, possano andare meglio e quindi fa di più. E questo è quello che secondo me può fare la differenza". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Fox. "La prima cosa che ho detto alle aziende italiane, per esempio, è che non le avremmo disturbate: vogliamo che crediate che possiamo fare meglio e non avrete uno stato che crea problemi. Avrete istituzioni in grado di lavorare con voi. Questo non significa che non abbiamo regole. Dobbiamo andare tutti nella stessa direzione. Questo è stato il mio primo messaggio e penso che molte di loro lo abbiano capito e questo è perché le cose, a mio parere, stanno andando abbastanza bene nonostante una situazione che non è facile, in cui l'emergenza è l'unica certezza che si ha. Lo sanno che sto facendo del mio meglio".