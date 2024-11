Meloni, l'antisemitismo dilagante è inaccettabile

"L'antisemitismo dilagante è inaccettabile e spaventoso ed è nostro dovere garantire piena sicurezza ai cittadini di religione ebraica". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come si legge in una nota di palazzo Chigi. A margine del Consiglio Europeo informale di Budapest - prosegue il comunicato - Meloni ha espresso al primo ministro olandese Dick Schoof profonda preoccupazione per l'aggressione subita dai tifosi israeliani ad Amsterdam.