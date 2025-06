"Sulla difesa, io la penso come i romani: 'Si vis pacem, para bellum', quindi la difesa non per attaccare qualcuno. Anzi, piuttosto se si hanno sistemi di sicurezza e di difesa solidi si possono più facilmente evitare conflitti". Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al Senato, nella replica alle sue comunicazioni per il prossimo Consiglio europeo.