Meloni, la memoria dell'11/9 rafforza lotta al terrorismo

"L'11 settembre 2001 fu una data che non solo colpì il cuore del popolo statunitense ma dell'intero Occidente. Sono trascorsi 24 anni da quel feroce attentato terroristico e oggi come allora il mio pensiero è rivolto alle migliaia di vittime innocenti, insieme alla vicinanza che, con tutto il Governo italiano, desidero esprimere alle famiglie, nel segno della profonda amicizia che lega Italia e Stati Uniti". Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"Una memoria - aggiunge - che rafforza la nostra azione quotidiana nel combattere il fondamentalismo islamico e ogni minaccia terroristica e ci esorta a proteggere e custodire sempre quei valori di libertà e democrazia, propri della nostra Costituzione. L'Italia non dimentica".