Meloni, la cultura woke cerca di dividere Italia e Usa

"Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano la cultura woke". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un video messaggio al galà 50esimo anniversario della National Italian American Foundation a Washington. "È un tentativo di cancellare la storia fondamentale degli italoamericani e di negare il loro posto speciale in questa nazione. Non glielo permetteremo. Il Columbus Day è qui per restare", ha aggiunto la presidente del Consiglio ringraziando Donald Trump per aver ripristinato quest'anno la celebrazione.

"Permettetemi di citare la bellissima proclamazione che il presidente Trump ha fatto la scorsa settimana - ha aggounto Meloni - 'Mentre celebriamo l'eredità di Colombo, riconosciamo anche il contributo degli innumerevoli italoamericani che, come lui, hanno contribuito incessantemente alla nostra cultura e al nostro stile di vita. Ancora oggi, gli Stati Uniti e l'Italia condividono un legame speciale radicato nei valori senza tempo della fede, della famiglia e della libertà'" "Ben detto, Presidente Trump, grazie", ha aggiunto la premier.

"Stati Uniti e Italia insieme - ha detto ancora Meloni - non sono solo alleati ma sono le colonne del mondo libero. Non ci sarebbe stato nessun altro posto in cui sarei voluta essere stasera, ma ci sono troppe cose da fare qui per il Paese che tutti amiamo".