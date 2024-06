Meloni, la concretezza è il tratto distintivo del piano Mattei

"La concretezza è il tratto distintivo del piano Mattei". Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio ad un convegno sul piano Mattei organizzato da Confcommercio a Milano. "Ciò che distingue il piano Mattei da tutte le iniziative del passato è la sua concretezza", ribadisce Meloni rilevando che. "non abbiamo scritto in elenco di buone intenzioni e dichiarazioni di principio ma un piano di obiettivi fattibili accompagnato da un cronoprogramma ben delineato".