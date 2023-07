Meloni, la carta Dedicata a te in aiuto per il caro-carrello

"Oggi c'è un'iniziativa che riguarda particolarmente quel milione e 300 mila famiglie che hanno maggiori difficoltà nell'acquisto dei generi di prima necessità, il famoso caro-carrello. Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutare le famiglie e sarà disponibile presso gli uffici delle Poste italiane la carta Dedicata a te". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio alla conferenza stampa di presentazione della carta. L'esperimento della Carta Dedicata a te "spero che avrà successo e sicuramente potrà essere replicato", ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. "Gli strumenti per contrastare l'inflazione sono diversi", non solo la politica monetaria, spiega il ministro sottolineando che "l'inflazione impatta più duramente sulle famiglie meno abbienti" e il governo ha deciso di intervenire sui due fattori dell'energia e dei beni alimentari.