Meloni, Italia sempre più attrattiva per chi investe

L'Italia si conferma sempre più attrattiva per chi sceglie di investire. Secondo la nuova EY Attractiveness Survey, nel 2024 i progetti di investimento diretto estero sono cresciuti del 5%, in controtendenza rispetto al resto d'Europa: un segnale chiaro di fiducia verso la nostra Nazione.

Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni. "Stabilità, serietà e visione stanno facendo la differenza - aggiunge -. Continueremo a lavorare per rendere l'Italia sempre più competitiva, sicura e dinamica. Per attrarre investimenti, creare lavoro e valorizzare il talento italiano".