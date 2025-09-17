Mercoledì 17 Settembre 2025

Pier Francesco De Robertis
17 set 2025
Meloni, Italia non può condividere la scelta di occupare Gaza

"La reazione di Israele è decisamente sproporzionata, un quadro che non può che peggiorare con l'occupazione di Gaza City, una scelta che l'Italia non può condividere". Così la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dal palco ad Ancona per sostenere la corsa alla presidenza delle Marche di Francesco Acquaroli.

"I terroristi di Hamas ancora oggi si rifiutano di liberare gli ostaggi. - ha aggiunto - Cerchiamo di costruire pace con risposte, non solo con gli slogan".

© Riproduzione riservata

