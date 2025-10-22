Meloni, Italia in Europa forte di una stabilità politica rara

"Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre ancora una volta arriva in un frangente internazionale estremamente complesso" e l'Italia si presenta "forte di una stabilità politica rara nella storia repubblicana". Così la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, sottolineando che gli "indicatori economici e finanziari solidi la rendono apprezzata dagli analisti e attrattiva per gli investitori".