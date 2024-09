Meloni, Italia che cresce è merito del tessuto produttivo

"Oggi l'Italia cresce più del doppio della media europea e dell'eurozona. Merito del Governo? No. Il merito è del nostro tessuto produttivo e di chi ogni giorno si rimbocca le maniche per portare avanti la propria attività. Noi abbiamo fatto solo la nostra parte. Assicurare stabilità, disegnare una visione di lungo periodo, lavorare per creare un ambiente il più possibile favorevole alle imprese e costruire le condizioni per fare della nostra nazione un luogo dove sia conveniente investire". Lo ha detto la premier Meloni in viedeomessaggio alla fiera del Levante di Bari.