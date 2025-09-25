Mercoledì 24 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mongolfiere MoscaUcraina RussiaFlotillaJames Senese ricoveratoKate e Camilla
Acquista il giornale
Ultima oraMeloni, io come Kirk? Essere accostata a lui motivo di orgoglio
25 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Meloni, io come Kirk? Essere accostata a lui motivo di orgoglio

Meloni, io come Kirk? Essere accostata a lui motivo di orgoglio

'Chi vive di odio e intimidazioni non sarà mai così'

'Chi vive di odio e intimidazioni non sarà mai così'

'Chi vive di odio e intimidazioni non sarà mai così'

"Meloni come Kirk". L'hanno scritto come minaccia. Ma chi vive di odio e intimidazioni non sarà mai come Charlie Kirk, perché non conosce il valore del dialogo, del confronto e della democrazia. Essere accostata a lui è motivo di orgoglio: Kirk ha fatto della sua vita una battaglia per la libertà di pensiero". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni commentando la scritta apparsa su un muro della stazione ferroviaria Porta Susa a Torino.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

StazioneGiorgia Meloni