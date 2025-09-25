Meloni, io come Kirk? Essere accostata a lui motivo di orgoglio

"Meloni come Kirk". L'hanno scritto come minaccia. Ma chi vive di odio e intimidazioni non sarà mai come Charlie Kirk, perché non conosce il valore del dialogo, del confronto e della democrazia. Essere accostata a lui è motivo di orgoglio: Kirk ha fatto della sua vita una battaglia per la libertà di pensiero". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni commentando la scritta apparsa su un muro della stazione ferroviaria Porta Susa a Torino.