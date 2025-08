Meloni, investimenti in difesa concentrati su ricadute civili

Investimenti che possano avere "il più possibile" un ritorno anche "sul piano civile" e che siano "compatibili" con quelli dei partner europei. Sono i temi affrontati dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella riunione con i vertici delle principali partecipate impegnate nel settore per "delineare una strategia che identifichi i principali punti sui quali investire" alla luce dei nuovi strumenti europei come Safe. Bisogna "attivare più possibile investimenti dual use - viene spiegato - che consentano di avere un ritorno anche sul piano civile e definire una compatibilità dei nostri investimenti con quelli attivati dai partner europei".