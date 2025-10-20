Lunedì 20 Ottobre 2025
Ultima oraMeloni, inaccettabile l'assalto al pullman di tifosi
20 ott 2025
Meloni, inaccettabile l'assalto al pullman di tifosi

"Una notizia terribile che lascia senza parole. L'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle". Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social. "Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia della vittima e la mia vicinanza a chi ha assistito a questa tragedia - aggiunge -. Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia".

