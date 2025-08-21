Martedì 19 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
La paura di (stra)vincere
Meloni, in uno Stato di diritto non possono esserci zone franche

"In uno Stato di diritto non possono esistere zone franche o aree sottratte alla legalità". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni dopo lo sgombero del Leoncavallo a Milano. "Le occupazioni abusive - aggiunge - sono un danno per la sicurezza, per i cittadini e per le comunità che rispettano le regole. Il Governo continuerà a far sì che la legge venga rispettata, sempre e ovunque: è la condizione essenziale per difendere i diritti di tutti".

