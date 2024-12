Meloni in Lapponia, 21 e 22 dicembre primo vertice Ue Nord-Sud

Dopo il Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre, la premier Giorgia Meloni volerà in Filandia per per prendere parte, su invito del primo ministro finlandese Petteri Orpo, al primo Vertice "Nord-Sud", con al centro le principali sfide di sicurezza con cui si confronta l'Ue nell'attuale quadro internazionale. Lo rendono noto fonti italiane, spiegando che si tratta di un vertice a quattro che doveva svolgersi lo scorso aprile, ma per motivi di agenda è stato rimandato e fissato ora nei giorni successivi al summit di Bruxelles. Questo vertice, notano le stesse fonti, rappresenta un formato innovativo e capace di riflettere sensibilità trasversali a livello europeo. Si terrà a Saariselka, un piccolo villaggio situato nel cuore della Lapponia finlandese, 260 chilometri a nord del Circolo polare artico, e parteciperanno anche il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, quello svedese Ulf Kristersson, e l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas. Il programma prevede sabato 21 due sessioni: la prima, nella mattinata, dedicata al contesto di sicurezza europeo, e la seconda, nel pomeriggio, con un focus sul fenomeno migratorio. Nella mattinata di domenica 22 dicembre è prevista un'ultima sessione di lavoro per discutere dei possibili seguiti operativi del Vertice e dell'eventualità di sviluppare ulteriormente il formato "Nord-Sud".