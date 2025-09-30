Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Femminicidio PaupisiAria freddaFlotillaBasi russeBonus casa 2026Boccia Sangiuliano
Acquista il giornale
Ultima oraMeloni, il Pd con Gaza tratta i cittadini da stupidi
30 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Meloni, il Pd con Gaza tratta i cittadini da stupidi

Meloni, il Pd con Gaza tratta i cittadini da stupidi

'Vota Marche per Palestina mossa disperata per racimolare voti'

'Vota Marche per Palestina mossa disperata per racimolare voti'

'Vota Marche per Palestina mossa disperata per racimolare voti'

Lo "straordinario" risultato di Francesco Acquaroli nelle Marche dimostra "che i cittadini sono più intelligenti di come li fa la sinistra guardano al lavoro, ai risultati e non si fanno ammaliare dagli slogan facili e dal fumo gettato negli occhi e non si fanno trattare da stupidi come li tratta chi dice vota per il Pd nelle Marche e avrai lo Stato in Palestina, la gente non è stupida, i marchigiani hanno capito quanto quella mossa fosse disperata". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Lamezia Terme a chiudere il comizio del centrodestra per la ricandidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della Calabria, sottolineando il "cinismo di chi sfrutta le tragedie per racimolare voti".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata