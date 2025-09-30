Meloni, il Pd con Gaza tratta i cittadini da stupidi

Lo "straordinario" risultato di Francesco Acquaroli nelle Marche dimostra "che i cittadini sono più intelligenti di come li fa la sinistra guardano al lavoro, ai risultati e non si fanno ammaliare dagli slogan facili e dal fumo gettato negli occhi e non si fanno trattare da stupidi come li tratta chi dice vota per il Pd nelle Marche e avrai lo Stato in Palestina, la gente non è stupida, i marchigiani hanno capito quanto quella mossa fosse disperata". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Lamezia Terme a chiudere il comizio del centrodestra per la ricandidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della Calabria, sottolineando il "cinismo di chi sfrutta le tragedie per racimolare voti".
