Meloni, il discorso del ballottaggio resta aperto

"Non abbiamo volutamente affrontato la questione del ballottaggio perché riguarda la materia elettorale sulla quale ci mettiamo a lavorare e poi è una questione che deve essere vista dal Parlamento. È un tema aperto e io su questo sono laica". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa convocata alla fine del Consiglio dei ministri, rispondendo a chi le domandava se la riforma costituzionale prevedesse anche il ballottaggio per l'elezione diretta del presidente del Consiglio. Meloni ha raccontato che sulla riforma "c'è stata un'interlocuzione con il presidente della Repubblica e con gli uffici, come avviene sempre con provvedimenti importanti di questo tipo". Il presidente del Consiglio eletto direttamente dai cittadini "dovrà rispettare sempre il programma di governo per il quale è stato eletto", ha sottolineato la premier, chiarendo che l'esito negativo di un eventuale referendum non la porterebbe alle dimissioni: "Io ho detto che ho fatto quello che è scritto nel programma: faccio la riforma e la consegno agli italiani ma nulla ha a che fare con l'andamento del governo, io sto realizzando il programma di governo".